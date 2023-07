Twitter 06.07.2023

Meta Threads schon jetzt in Europa nutzen 10 Mio. User wechseln innerhalb weniger Stunden von Twitter zu Threads, doch wir sollen warten? Nein, hier ist der Trick, wie man Threads auch hierzulande schon installieren kann! Threads nutzt die .net-Domain, nicht die .com (wo ein anderer Anbieter beheimatet ist). Das ist jedoch nicht die einzige Falle am Weg zur App von Threads. Auch Instagram/Meta selbst hatte Threads schon einmal als App im Store, vor einigen Jahren allerdings als Werkzeug, um innerhalb von Instagram Fotos nur unter Freunden zu tauschen - also als eine Art Kommunikationshilfe ausserhalb der Öffentlichkeit. Das dürfte sich nicht durchgesetzt haben, der Name wurde nun aber recycled. Auf das Logo vom Bild oben zu achten, um die richtige App zu erwischen, ist also wichtig.



Ansonsten braucht es nicht viel, um auch in Österreich und Deutschland jetzt schon in Threads einzusteigen, auch wenn das offiziell noch nicht über den App-Store gemacht werden kann. Idealerweise existiert bereits ein Instagram-Konto, das macht den Einstieg noch leichter, weil man die Kontodaten und Profilinformationen dann direkt übernehmen kann.



Nachdem der App-Store die App noch nicht zeigt, braucht man den direkten Link zur APK, also zur Installationsdatei. Den gibt es beispielsweise hier:



Threads APK laden



Man wählt die aktuellste Version (möglichst junge/neue Erscheinungszahl oder höchste Versionsnummer) für das eigene Android (typischrweise Arm Android 9). Nach dem Klick und Download bietet Android dann die Installation an (ansonsten fremde Installations-APKs in den Systemeinstellungen freigeben).



APK von außerhalb des App-Stores zulassen Man muss dazu die Einstellungen von Android öffnen (Zahnrad), Allgemein/Sicherheit wählen und 'Unbekannte Herkunft/Quelle' aktivieren. Diese Einstellung kann man - wenn man das möchte - nach dem Setup einer App ausserhalb des Stores auch wieder deaktivieren, die bereits installierte APK geht nicht verloren.



Das Android-Smartphone muss solche fremden Apps ausserhalb des App-Stores erlauben, was man in den Einstellungen definiert und beim Download nocheinmal bestätigen muss ('Sicherheitsrisiko'). Ist die APK installiert, ist die Threads-App installiert wie sonst auch - einmal am Smartphone ist sie also nicht von anderen Apps zu unterscheiden. Beim Start wählt man dann idealerweise nur noch das Login von Instagram, mit dem man fortfahren will, übernimmt die Profildaten und Kontakte und kann dann schon ganz im Stil von Twitter innerhalb der Welt von Meta fortsetzen. Sehr viele User sind bereits da, in unseren Tests haben wir selbst bei kleinen Profilen schnell viele Inhalte und Interaktion gesehen. Auch im deutschsprachigen Bereich ist Threads also bereits gelandet, bevor es überhaupt gestartet ist. Foto: Rafael Henrique/Adobe Stock Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Twitter #Meta #Threads #App





