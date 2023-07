Aktuelles 17.07.2023

Threads bei Jungen beliebt

Sieben Prozent der US-Amerikaner haben bereits einen Account bei Threads. Zu diesem Ergebnis ist eine Umfrage des Marktforschungsunternehmes Ipsos gekommen.

Sie wurde zwischen 7. und 9. Juli durchgeführt also weniger als eine Woche, nachdem Meta seine neue App für soziale Medien auf den Markt gebracht hatte. 13 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie Threads wahrscheinlich in den nächsten Wochen ausprobieren würden. Es zeigte sich aber auch, dass jüngere US-Amerikaner eher einen Threads-Account haben oder bereit sind, die neue App in den nächsten Wochen auszuprobieren. An der Umfrage nahmen 1.028 Personen über 18 Jahren teil.



Jene, die bereits einen Account haben, verteilen sich laut Ipsos-Befragung mit drei Prozent auf jene, die ihn nicht oft nutzen. Dazu kommen weitere drei Prozent, die ihren Account ab und zu nutzen und schließlich ein Prozent der User, die Threads bereits täglich begleitet. Im Vergleich dazu sind die Nutzungszahlen bei YouTube mit 67 Prozent, Facebook mit 55 Prozent oder Instagram mit 35 Prozent deutlich höher als bei der neuen App. Bluesky Social, ein weiterer Twitter-Konkurrent, verfügt über zwei Prozent an Nutzern. Experten meinen, dass der Threads-Rollout künftig vor allem Instagram zugute kommt, wie pressetext berichtete.



US-Amerikaner unter 35 Jahren geben mit fünf Prozent eher an, dass sie einen Account haben als Personen über 50 Jahren mit nur einem Prozent. Bei manchen Personengruppen ist es wahrscheinlich, dass sie Threads in den kommenden Wochen ausprobieren werden. 13 Prozent der Befragten gaben an, dass dies der Fall sein wird. Bei Personen unter 35 Jahren steigt dieser Wert auf 22 Prozent an und ist damit deutlich höher als der Anteil von nur vier Prozent bei jenen über 65 Jahren. In der Kohorte zwischen 35 und 49 Jahren sinkt der Anteil interessierter Nutzer auf 14 Prozent, bei den 50- bis 64-Jährigen weiter auf neun Prozent.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Mediennutzung #Demografie #Meta #Threads #instagram







Auch interessant!

Instagram wächst mit Threads

Der kürzlich vom Tech-Riesen Meta vorgestellte Twitter-Rivale Threads ist mit seiner Funktionsweise ein B...



Sex und Erotik bei Meta Threads

Der große Erfolg gegenüber Twitter lassen die Alarmglocken in der Erotikindustrie klingen - immerhin erla...



Meta Threads schon jetzt in Europa nutzen

10 Mio. User wechseln innerhalb weniger Stunden von Twitter zu Threads, doch wir sollen warten? Nein, hie...



Twitter wird massiv eingeschränkt

User müssen auf dem Social Network immer häufiger lesen, dass sie das Kontingent der täglichen Nutzung er...



Twitch verbessert Chat

Bislang war der Chat zu einem Twitch-Stream stets ein ziemliches Chaos aus wild durcheinander gewürfelten...