Text von Tiktok

Nun hat auch ByteDance-Tochter TikTok einen Frontalangriff gegen den unlängst von Twitter auf 'X' umgetauften Mikroblogging-Service gestartet.

Die chinesische Video-Streaming-App ermöglicht nun auch wie X reine Textbeiträge. Kurz zuvor hatte Facebook-Mutter Meta mit 'Threads' einen ähnlichen X-Rivalen ins Leben gerufen. Mit der Einführung von reinen Textbeiträgen will TikTok es im Rennen um Innovationen mit rivalisierenden Social-Media-Giganten aufnehmen.



Das neue Format wird es den Nutzern ermöglichen, textbasierte Inhalte zu erstellen, um Geschichten, Ideen, Gedichte, Rezepte oder andere schriftliche Inhalte zu teilen, so TikTok. Diese können ihren Textbeiträgen Farben, Sticker, Hashtags und Hintergrundmusik hinzufügen.



'Wir sind immer bestrebt, unsere Kreativen und unsere Community mit innovativen Tools zu unterstützen, die zur Selbstdarstellung anregen. Wir freuen uns, heute die Erweiterung von Textbeiträgen auf TikTok ankündigen zu können - ein neues Format, das die Möglichkeiten für Kreative erweitert, ihre Ideen zu teilen und ihre Kreativität auszudrücken', so TikTok.



Die neue Funktion kann über die Kameraseite von TikTok aufgerufen werden. Dort gibt es jetzt neben den Buttons 'Foto' und 'Video' auch 'Text'. Textbeiträge könnten genauso dynamisch und interaktiv sein wie jeder Video- oder Fotobeitrag. Laut einem Selbstversuch von 'The Verge' liegt das Limit bei TikTok bei 1.000 Zeichen. Das ist deutlich mehr als bei X mit maximal 280 Zeichen für normale Nutzer - für Zahlende sind es 4.000 Zeichen. Bei Metas Threads beträgt das Limit 500 Zeichen.



Begonnen hatte TikTok mit kurzen Videos, führte später aber das Teilen von Bildern hinzu, ähnlich wie es bei Instagram im Fokus steht. Jetzt kommt die 'dritte Dimension'. Wie TikTok schreibt, wolle man mit der Textfunktion 'der schriftlichen Kreativität, die wir in Kommentaren, Bildunterschriften und Videos gesehen haben, einen eigenen Raum' geben.

