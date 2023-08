Aktuelles 02.08.2023

5 Mrd. in Social Media

Fast fünf Mrd. Menschen, also etwas mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung, sind in den sozialen Medien aktiv. Das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Kepios in seinem jüngsten Quartalsbericht berichtet.

Zu den am schnellsten wachsenden Portalen gehört TikTok mit 1,4 Mrd. Nutzern. Bis Ende 2023 könnten es 1,8 Mrd. werden. Facebook hat 2,96 Mrd. User. Nur eine von elf Personen in Ost- und Zentralafrika nutzt soziale Medien. In Indien ist es jede dritte.



Auch die Zeit, die Menschen in den sozialen Medien verbringen, hat sich erhöht, und zwar um zwei Minuten auf zwei Stunden und 26 Minuten pro Tag. Auch hier gibt es große Unterschiede: Die Brasilianer verbringen durchschnittlich drei Stunden und 49 Minuten pro Tag in den sozialen Medien, die Japaner weniger als eine Stunde.



Auch in Deutschland nutzen immer mehr Menschen das Social Web zu Infozwecken, Kontaktpflege oder Unterhaltung. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihr Anteil um 13 auf 84 Prozent gestiegen. Das zeigt der 'Social-Media-Atlas 2023' der Kommunikationsagentur PER, für den 3.500 Web-Nutzer ab 16 Jahren befragt wurden, wie pressetext berichtete.



Der durchschnittliche Social-Media-Nutzer befindet sich auf sieben Plattformen. Meta betreibt mit WhatsApp, Instagram und Facebook drei der beliebtesten Apps. In China gibt es drei Apps, WeChat, TikTok und die lokale Version Douyin. Twitter, Messenger und Telegram runden die Top-Social-Media-Plattformen ab. Facebook ist insgesamt die meistgenutzte Plattform. TikTok landet auf Platz sechs.



Kepios bietet seine Analysen in erster Linie dem Marketing an. Marketer müssten heute mehr denn je kluge Entscheidungen treffen, wenn sie ihre digitalen Vertriebskanäle planen. Daher sei die Überprüfung der neuesten Social-Media-Verbreitungs- und Nutzungsstatistiken ein entscheidender Bestandteil der digitalen Marketing-Strategie eines jeden Unternehmens.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Studie







Auch interessant!

18 Stunden am Tag vor dem Bildschirm

US-Millennials nutzen pro Tag 17,8 Stunden verschiedenste Arten von Medien, wie eine der Social-Influence...



Top Content Trends 2022

Wenn es um das Content-Marketing geht, dann hat sich nicht nur durch die Pandemie viel geändert. Und viel...



Fake News und Mediennutzung

Facebook-User verwenden die Social-Media-Plattform nicht weniger, wenn sie ihr kein Vertrauen schenken. A...



TikTok, China und das Content Marketing

Content Creators und Marketing machen sich zumindest genauso viele Gedanken zu TikTok, wie Gesellschaft u...