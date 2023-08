Shopping in der Tiktok-App

Tipps & Links 09.08.2023

Händler, die FBT nutzen möchten, übergeben einen Teil ihrer Waren direkt an TikTok. Sie können dabei selbst auswählen, welche Produkte sie über das Programm lagern und versenden möchten.

TikTok hat mit In-App-Shopping einen wichtigen Umsatzkanal in China erschlossen und möchte nun auch seine Nutzer in westlichen Ländern stärker zum Einkaufen über seine Plattform motivieren. Um dieses Ziel zu erreichen, hat das Videoportal nun in Großbritannien sein neues Programm 'Fulfilled by TikTok' (FBT) gestartet, bei dem das Unternehmen im Auftrag von Verkäufern die Lagerung, Verpackung und den Versand von bestellten Waren übernimmt. Das soll Lieferzeiten verkürzen und die Kundenzufriedenheit erhöhen.



'Wir sind stolz, den Start von FBT verkünden zu können - einem Logistikprogramm, das es Verkäufern auf TikTok in Großbritannien so leicht wie noch nie machen wird, ihre Waren auf unserer Plattform zu verkaufen', heißt es. Dieses sei so konzipiert, dass es den Händlern alle zeitaufwendigen Arbeiten abnimmt und ihnen dafür eine einfache, schnelle und kostengünstige Lösung anbietet. 'Sie können sich dadurch besser auf wichtige Aspekte ihres Geschäfts konzentrieren, wie Marketing oder Content- und Produktentwicklung', so die Initiatoren.



'Für eine kleine, unabhängige Firma wie uns ist es immer gut, wenn man neue Möglichkeiten findet, seine Effizienz zu steigern', betont Ning Cheah, Gründer der Make-up-Marke The Beauty Crop. Sein Unternehmen habe das Programm bereits seit einiger Zeit getestet. 'Dank FBT haben wir unser Verkaufsvolumen um 30 Prozent steigern können, die Versandzeiten sind um 36 Prozent kürzer geworden. Das macht für uns einen großen Unterschied', erklärt Cheah.



Sobald die Artikel im FBT-Lager angekommen sind und eine Bestellung eingeht, wird die Ware kommissioniert, verpackt, etikettiert und schließlich versendet.



Um das Programm in Anspruch nehmen zu können, müssen Händler allerdings in Großbritannien ansässig sein und auch dorthin liefern. Pakete dürfen ein Gewicht von 30 Kilogramm oder ein Volumen von 31,5 Kubikliter pro Sendung nicht überschreiten. Für Lagerhaltung, Versand und andere Dienste werden Händlern von TikTok Gebühren berechnet.

