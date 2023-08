Whatsapp 23.08.2023

Meta will mehr verschlüsseln

Die Facebook-Mutter Meta will ihre Pläne zur Einführung einer standardmäßigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) bei all ihren Messaging-Apps trotz anhaltender Kritik von Strafverfolgungsbehörden weiter vorantreiben.

Laut dem Entwickler-Team startet ab sofort ein erster Testlauf auf Facebook, der die Chats ausgewählter User sicherer und privater machen soll. Bis Jahresende soll das Feature im Rahmen von Nachrichten zwischen Einzelpersonen im Freundes- und Familienkreis großflächig ausgerollt werden.



'Mit dem heutigen Tag starten wir damit, die Chats, die Millionen von Menschen mit dem Messenger führen, auf eine stärkere Verschlüsselung umzustellen', erklärt Timothy Buck, Product Manager Messenger bei Meta. Dieser Testlauf sei Teil einer größeren Strategie, die auf eine standardmäßige E2EE-Einführung bei allen Messaging-Apps aus dem eigenen Haus - WhatsApp, Messenger und Instagram Direct - abzielt. 'Wir bleiben auf Kurs und werden das Ausmaß des Tests später noch erweitern', heißt es.



Für die Entwickler sei die Umsetzung dieser Pläne eine 'gewaltige und komplexe Herausforderung'. Buck betont: 'Ein Team von Ingenieuren, Kryptographen, Designern und politischen Beratern arbeitet bereits seit 2019 daran, eine zusätzliche Verschlüsselung für Facebook und Instagram zu bewerkstelligen. Ziel ist es, dadurch die Sicherheit zu verbessern, die wir ohnehin schon bieten, und den Leuten mehr Zuversicht zu geben, dass ihre persönlichen Nachrichten geschützt und privat bleiben.'



Dass Meta mit Hochdruck daran arbeitet, die eigenen Messaging-Apps auf E2EE-Standard zu bringen, ist seit 2019 bekannt. Maßnahmen zur Umsetzung dieser Pläne mussten allerdings schon 2021 wieder zurückgefahren werden, da verschiedene Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden ihrerseits große Bedenken angemeldet hatten, dass dadurch kriminelle Aktivitäten in den Apps nicht mehr aufspürbar wären.



Erst im September 2022 appellierte die konservative britische Politikerin und damalige Innenministerin im Kabinett Boris Johnsons, Priti Patel, an Meta, die Pläne zur Einführung einer standardmäßigen Verschlüsselung wieder fallen zu lassen. Sie argumentierte damit, dass die Polizei dann keine oder nur noch sehr geringe Möglichkeiten hätte, Fälle von Kindesmissbrauch in sozialen Medien zu untersuchen und zu verhindern. Laut Patel wäre die Umstellung auf E2EE 'katastrophal'.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Meta #Messenger #Verschlüsselung







Auch interessant!

Twitter und der Bankensturm

Intensive Konversationen über Finanzinstitute auf Twitter erhöhen das Risiko eines Bankensturms. Zu dem S...



Urlaubsgruß per Videocall

47 Prozent der Sommerurlauber wollen direkt vor Ort via Video-Call die Reiseerlebnisse mit Familie und Fr...



Tiktok und Youtube bei Datenschutz problematisch

Die sozialen Medien TikTok und YouTube sind in ihrem Metier die eifrigsten Sammler von Daten über ihre Nu...



Meta-Avatare

Mit einem Update seiner 3D-Avatare will Meta es Usern erleichtern, ihr virtuelles Alter Ego auf Facebook...



Threema wird Open Source

Der Messenger Threema ist derzeit günstiger zu haben, weil der Wandel zur Open Source-Software gefeiert w...