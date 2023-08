Tipp 23.08.2023

Symbole statt Wörter merken Alltägliche Symbole wie '&, ?, !,#,@, $' sind einprägsamer als ausführliche Erklärungen, wie eine Studie unter der Leitung der University of Waterloo zeigt. Ihr Ziel war es zu untersuchen, wie gut Symbole im Vergleich zu Wörtern mit der gleichen Bedeutung im Gedächtnis bleiben. Laut der Co-Autorin Myra Fernandes ist diese Untersuchung wegweisend, da sie beleuchtet, wie sich Menschen an grafische Symbole und Logos erinnern. Details wurden im Fachmagazin 'Cognition' publiziert.



'Symbole sind besonders nützlich, da sie in der Werbung als Logos eingesetzt werden können. Sie bieten aber mittels Emojis auch eine raschere Möglichkeit der Kommunikation. Unsere Studien liefern Hinweise darauf, wie das Gedächtnis verbessert und die Kommunikation weiterentwickelt werden kann', so Fernandes, die im Rahmen von fünf Studien über 1.100 Erwachsene befragt hat. Bei den Studien wurde den Teilnehmern entweder ein Symbol oder das entsprechende Wort gezeigt, also '$' oder 'Dollar'. In der Folge wurde getestet, wie viele Symbole oder Wörter sich diese Personen merken konnten.



Das Ergebnis aller durchgeführten Studien: Symbole bleiben besser im Gedächtnis. Laut dem Forschungsleiter Brady Roberts könnte dafür verantwortlich sein, dass Symbole leichter zu merken sind, da sie eine konkrete Darstellung von abstrakten Ideen darstellen. Bei abstrakten Konzepten wie Liebe, so der Wissenschaftler, kann eine klare Visualisierung mitunter jedoch schwerfallen. Mit Symbolen, die dieses Konzept wie ein Herz für Liebe repräsentieren, werde die abstrakte Idee, so die Erklärung des Forschers, konkreter und bleibe daher eher leichter im Gedächtnis haften.



'Roberts fügt jedoch auch hinzu, dass Symbole gemerkt werden, da sie einzigartig sind und eher ein einzelnes Konzept repräsentieren. Wörter hingegen können mehrfache Bedeutungen haben. Ein Beispiel dafür sei das Symbol für 'play' [▷]. Es habe nur eine einzige Bedeutung, und zwar der Start eines Mediums. Die Entsprechung 'play' als Wort habe hingegen viele Synonyme wie Anfang, Beginn und Start. Die Studienautoren hoffen, dass ihre Ergebnisse künftig bei der visuellen Gestaltung helfen - und zwar dahingehend, dass sich komplizierte oder abstrakte Ideen einfach kommunizieren lassen. pte/red





