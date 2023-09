Content 12.09.2023

Neuer Feed bei Twitch

Twitch, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen und zum Interagieren mit Zuschauern im Chat genutzt wird, ist das neueste Technologieunternehmen, das eine TikTok-ähnliche Methode zum Durchsuchen von Inhalten ausprobiert.

Das Unternehmen experimentiert mit einer Funktion, die Clips in einem neuen vertikal scrollenden Feed anzeigt, den es 'Discovery-Feed' nennt. Der Feed zeigt Clips von Twitch-Erstellern, zunächst allerdings nur horizontale. Laut Twitch werden Benutzer auch vertikale Clips sehen, 'wenn sich der Feed weiterentwickelt'. Der Discovery-Feed enthält derzeit sowohl 'Featured'-Clips, in denen Creators markieren können, welche ihrer Clips in den 'Featured'-Pool aufgenommen werden sollen, als auch beliebte Clips.



Twitch schließt sich Unternehmen wie Spotify, Amazon und Reddit an und führt ein TikTok-ähnliches Format ein. Das Streaming-Unternehmen hat den Discovery-Feed im Juli als eine der wenigen bevorstehenden neuen Funktionen für Clips angekündigt, einschließlich der Möglichkeit, Clips direkt nach TikTok zu exportieren.



Ein vertikal scrollender Video-Feed ist nicht die einzige Funktion anderer Social-Media-Netzwerke, die von Twitch aufgenommen werden. Das Unternehmen gab im Juli außerdem bekannt, dass es plant, Geschichten auf die Plattform zu bringen. Twitch-Creators fordern das Unternehmen seit Langem auf, mehr Funktionen zu entwickeln, die ihnen helfen, eine Fangemeinde aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen.



Anders als auf einer vollständig algorithmischen Plattform wie TikTok, haben Twitch-Streamer relativ wenige Möglichkeiten, neue Follower und Abonnenten zu generieren. 'Der Aufwand der Plattform, eine regelmäßige Zuschauerzahl aufzubauen, ist berüchtigt, und dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, wie schwierig es ist, auf der Livestreaming-Plattform ein nennenswertes Einkommen zu erzielen', klagt das Online-Tech-Portal 'TechCrunch'. 'Je mehr Zeit Twitch-Streamer mit dem Streamen verbringen, desto besser für Twitch, aber das Unternehmen weiß letztlich, dass Creator-Burnout und psychische Gesundheit Probleme sind, die das langfristige Bestehen der Plattform gefährden könnten.'

pte/red

