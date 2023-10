Social Web 08.10.2023

X ohne Überschriften

Twitter zeigt bei Vorschau-Links zu externen Medien-Artikeln künftig vorrangig das Bild, nicht aber mehr Überschrift und Teasertext an.

Schreibt jemand etwas über einen Artikel, so wird dessen Kommentar und das Bild aus dem Artikel gezeigt, dazu auch noch der Link auf die Website der Zeitung. Was nicht mehr erscheint ist die Überschrift und der Anreißertext.



Für Medien bedeutet das einmal mehr, dass X/Twitter seit Musks Einstieg ein schwieriger Partner ist. Dieser wiederum gibt optische Verbesserungen als Grund an, warum weniger Text in der Vorschau gezeigt wird.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitter #Medien #Design







Auch interessant!

X will neu sortieren

X, als Twitter früher bekannt und nicht zu verwechseln mit Twix, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. So ...



Elon Musk greift immer mehr durch

X, als Twitter früher bekannt und nicht zu verwechseln mit Twix, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. So ...