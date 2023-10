Aktuell 25.10.2023

Hamas auf Telegram Die palästinensische Terrororganisation Hamas verzeichnet trotz des Verbots auf den meisten Social-Media-Portalen seit dem jüngsten Angriff auf Israel einen enormen Zulauf im Web. Auf dem Messaging-Service Telegram ist die Follower-Zahl des Accounts der Al-Qassam-Brigaden, der militärischen Unterorganisation der Hamas, etwa auf das Dreifache des ursprünglichen Wertes gewachsen. Meldungen und Clips des Kontos werden sogar zehnmal öfter angeklickt als zuvor, wie eine Analyse des Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab (DFRLab) zeigt.



'Wir haben verschiedene Social-Media-Plattformen unter die Lupe genommen, die in der Region populär sind, inklusive Telegram und X, vormals Twitter, wo ein Großteil des Contents rund um den aktuellen Konflikt aktiv geteilt wird', erklären Dina Sade, Middle East Research Fellow, und ihre Kollegin Layla Mashkoor, Associate Editor im DFRLab. Dabei habe sich gezeigt, dass die Hamas insbesondere Telegram als Kanal nutzt, um seit Beginn der gegenwärtigen gewalttätigen Auseinandersetzung einschlägige Infos zu verbreiten. 'Sowohl die Hamas als auch der Islamische Dschihad in Palästina setzen sehr stark auf Telegram als primären Kommunikationskanal', betonen die Expertinnen.



Die Inhalte, die auf diese Weise veröffentlicht werden, sind nichts für schwache Nerven. 'Sie zeigen darauf etwa Videos, die ihr Eindringen in israelisches Territorium und die Gefangennahme von Geiseln dokumentieren. Diese Art von Content stellt teils extreme Gewalt zur Schau und oft wird darin auch direkt zu Gewalt aufgerufen. Das Fehlen einer effektiven Kontrolle bei Telegram ist dafür verantwortlich, dass diese militante Fraktion ungehindert ihre Propaganda in großem Stil verbreiten kann', so Sade und Mashkoor.



Wie die Forscherinnen des DFR-Labs mithilfe des Datenanalyse-Tools TGStat aufzeigen, ist die Anhängerschaft der Al-Qassam-Brigaden seit dem Start des Konflikts tatsächlich 'signifikant angewachsen'. Während sie im Laufe eines ganzen Jahres vor den Attacken vom 7. Oktober lediglich wenige Abonnenten - von 182.000 auf 205.000 User - zulegen konnte, ist die Zahl der Follower des Accounts alleine am Tag des Angriffs um 135.000 neue User angestiegen.



'Am 12. Oktober hatte dieser Kanal seine Follower-Zahl bereits auf mehr als 619.000 Abonnenten verdreifacht. Seine Postings erreichen im Schnitt über 239.000 Views, das entspricht beinahe einer Verzehnfachung des Vor-Kriegs-Wertes', fassen Sade und Mashkoor zusammen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Israel #Telegram #Social Media #Hassrede #Terror





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Spaces problematisch

Taliban-Anhänger, Impfgegner und Rechtsextreme nutzen audio-basierte Live-Chatrooms dank Twitter Spaces z...



Hass in Facebook

Zahlen zur Zensur in Österreich: Über 18000 Postings wurden im Halbjahr in Facebook gelöscht....



KI versus IS

Facebook setzt im Kampf gegen Terror-Propaganda auf Künstliche Intelligenz (KI)....



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: