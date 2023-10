Content 25.10.2023

Youtube interagiert mit Videos

Googles Video-Tochter YouTube hat zur Verbesserung der User-Erfahrung kleinere neue Features und Design-Updates vorgestellt. So werden Buttons passend zum Video-Inhalt animiert.

Eines davon sorgt ab sofort dafür, dass die Bedeutung des 'Like'- und des 'Abonnieren'-Buttons noch weiter gesteigert wird, indem die betreffenden Elemente mit Animationen ausgestattet werden. Sagen Content-Ersteller in ihren Videos nun die Worte 'Like' oder 'Abonnieren', wird automatisch der dazugehörige Button mit einer Animation hervorgehoben. Nutzer, die darauf klicken, werden mit funkelnden Sternen belohnt.



'Wir wollten der Erfahrung des Betrachtens von Videos neues Leben einhauchen', erklärt Matthew Darby, Director Product Management bei YouTube, im Unternehmensblog. Sehen sich Nutzer nun einen Clip im Web oder auf dem Handy an, könne es sein, dass die Seite auf das reagiert, was ein Creator sagt. 'Wenn Creators jetzt ihre Zuseher fragen, ob sie sie nicht 'liken' oder 'abonnieren' wollen, erscheint synchron dazu ein visueller Hinweis auf diese Buttons', so der Experte zu den Features.



Sobald ein Fan dann auf die auf diese Weise hervorgehobene Schaltfläche klickt, bekommt er eine 'kleine Explosion von funkelnden Sternen' als Belohnung zu sehen. Damit dieses neue Feature bei zu häufiger Verwendung nicht als störend empfunden wird, werden die neuen Animationen pro Button und Video maximal dreimal eingespielt. 'Dazwischen müssen mindestens auch drei Minuten liegen', verdeutlicht Darby.



Neben den animierten Buttons hat YouTube auch noch andere neue Funktionen freigeschaltet. Dazu gehören ein Live-View-Feature bei frisch hochgeladenen Videos, ein automatisches Update der Like-Anzahl in den ersten 24 Stunden, rotierende Top-Kommentare unter den Beiträgen und eine Funktion zur automatischen Angleichung von unterschiedlichen Lautstärkepegeln. Wer einen bestimmten Ohrwurm im Kopf hat, aber nicht weiß, um welchen Song es sich dabei handelt, kann diesen außerdem 'spielen, singen oder summen', um ihn mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu identifizieren.

pte/red

