Youtube strenger und teurer

Mit mehr Werbung für bestehende User, mehr Druck gegen Werbeblocker und im Gegenzug teureren Abos, die die Werbung verhindern helfen, geht Youtube in die nächste Runde.

Der Werbedruck steigt auf Youtube, die viele Werbung verärgert auch eigentlich der Finanzierung durch Werbung aufgeschlossene User. Jene, die Adblocker nutzen, werden ausserdem durch Maßnahmen von Google aus Youtube verbannt, man kann dem Werbedruck also kaum mehr entkommen.



Doch die Alternative, für die werbefreie Nutzung von Youtube zu bezahlen, wird auch immer weniger attraktiv. Zwar bekommt man als Premium-Kunde auch Youtube Music und andere Vorteile, der steigende Preis macht es für viele aber schwer, das Abo von Youtube zu rechtfertigen.



Premium in der kleinen Variante wird von 11,99 auf 12,99 im Rahmen der Inflation teurer, das Paket für Familien für mehrere User hingegen steigt um fast ein Drittel an - statt 17,99 zahlt man künftig 23,99 Euro! Auch bestehende Kunden werden noch in diesem Jahr auf dieses neue Preisschema angehoben, Youtube drängt entsprechend zur Zustimmung oder Kündigung.



Werbefrei ist Youtube übrigens auch dann nicht, wenn man ein teures Abo abschließt. Jegliche Werbung, die die Streamer und Youtuber selbst einblenden, ist natürlich weiterhin da - nur jene von Google, die zusätzlich eingeblendet wird, kann durch das Abo verhindert werden.

