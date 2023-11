Facebook 02.11.2023

Datenschutzbehörden verbieten Facebook-Werbung

Weil Meta in Facebook und Instagram illegal personalisierte Werbung geschalten hätte, soll diese nun in ganz Europa verboten werden.

Begonnen hat es in Irland, wo Meta (Facebook, Instagram) nicht mehr durch die AGB-Checkbox sicherstellen konnte, dass Benutzer zu personalisierter Werbung zugestimmt hätten. Dadurch wurden Mitglieder der Social Networks davon befreit, dass sie eine Einwilligung in die Inhalte der AGB hinsichtlich Datenschutz gegeben hätten.



In Norwegen wiederum hat man die DSGVO-Punkte vor Gericht durchgefochten, die diese fehlende Einwilligung bei Werbung in personalisierter Form gebraucht hätten - Meta hat auch das verloren und sieht sich nun vor einer Ausweitung des Ergebnisses auf ganz Europa mit nächstem Jahr.



Die Lösung für Meta: Man führe alternativ zur Werbung ein Bezahlsystem ein, wo man für 10 Euro aufwärts im Monat dafür zahlen kann, keine Werbung mehr zu sehen. Die alternative Auswahl, Werbung weiter zu akzeptieren, bedeutet dann auch eine Einwilligung entsprechend der DSGVO. Auf diesem Weg haben auch schon Zeitungen eine Option geschaffen, die zur Zustimmung in die Speicherung personenbezogener Daten zwingt.

