Sicherheit 20.11.2023

Handysignatur wird ID Austria

Die alten A-Trust-Zugänge und die Handysignatur wird in Österreich für Behördengänge und eAusweise auf die ID Austria umgestellt, die mit Hürden auf die eID der EU hinarbeiten wird.

Hürden sind dabei technische, weil nicht jedes Handy mit der neuen App umgehen kann, aber auch kommunikative, weil man sich nicht auf eindeutige Begriffe einigen konnte. Wer etwa nach der ID Austria Abb sucht, wird keine finden - die heißt nämlich 'Digitales Amt'. Dass man eingefahrene Begriffe wie die Handysignatur dabei gleich auch noch einmottet, deren App A-Trust hieß, macht die Sache nicht einfacher.



Wie heißt die App der ID Austria?



In Wien gibt es ordentlich Service für die Bürger, bei Behördengänge rund um den Pass wird etwa automatisch auch die Migration mit angeboten (und funktioniert in der Regel reibungsfrei). Man hört aber, dass sich trotzdem viele Österreicher allein gelassen fühlen, weil die 'Minute' für die Umstellung auf die Vollversion eher nicht reichen dürfte. Das fängt bei der Suche nach der App (siehe oben) an und hört bei der Notwendigkeit eines nicht abgelaufenen Passes oder Personalausweises, den man hinterlegen muss, nicht auf.



Wie es scheint, ist das IT-Projekt ganz im Zeichen der staatlichen Innovationen gehalten und vor allem eines: Nicht userfreundlich. Gut, dass es zumindest viele Kontaktpunkte mit den Behörden gibt, die die ID Austria so nebenbei im Vorbeigehen bereits für einige Österreicher erledigt haben, ohne großen Wirbel gemacht zu haben. Manche haben die ID Austria daher schon, ohne davon zu wissen. Am 5.12. werden alle anderen darauf hingewiesen, wenn sie ihre alte Handysignatur nutzen wollen.

