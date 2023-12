Suchmaschinen 11.12.2023

25 Jahre Suche bei Google

Suchmaschinen gab es schon vorher, aber die Geschichte von Google ist nun 25 Jahre alt. Zu den Jahrescharts beim Suchmonopolisten gibt es nun auch die ganze Geschichte.





Jedes Jahr veröffentlicht Google das 'Year in Search' mit den Trends aus dem Suchschlitz. Dieses Jahr geht man aber weiter zurück, denn es gibt ein rundes Jubiläum für Google mit 25 Jahren Suche.



Google Trends global

Google Trends national



Und natürlich gibt es auch wieder die Jahres-Statistiken mit den Trends global und nach Land.

