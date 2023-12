Social Web 18.12.2023

Likes bringen Follower

Die Zahl der 'Likes', die ein Content-Ersteller in den sozialen Medien erhält, ist entscheidend für die Erweiterung seiner Follower-Basis.

Das zeigen Forscher der chinesischen Hochschulen in Putian, der Xiamen-Universität und der Shanghai University of Finance and Economics. Die im 'International Journal of Computational Science and Engineering' veröffentlichte empirische Studie konzentriert sich auf die Rolle von Social-Media-Likes und enthüllt Erkenntnisse, die für Content-Ersteller und Marketer relevant sind.



Eine höhere Anzahl abgesprungener Follower, so die Forscher, kann sich paradoxerweise negativ auf das Wachstum des Follower-Netzwerks auswirken. Das Team vermutet, dass dies auf ein recht komplexes Zusammenspiel zwischen Zustimmung und wahrgenommener Anhängerschaft hinweist.



Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf Branchenpraktiker und werden auch für andere von Interesse sein, die sich mit der Erstellung und Beeinflussung von E-Commerce- und Social-Media-Inhalten befassen. In praktischer Hinsicht legt die Studie nahe, dass Content-Ersteller der Erhöhung der Anzahl der Likes, die sie von Nutzern erhalten, Priorität einräumen sollten, da dies direkt zur Erweiterung ihres Follower-Netzwerks und letztlich ihres Einflusses beiträgt.



Die Ergebnisse könnten helfen, einige der komplexen Dynamiken zu entschlüsseln, die in Online-Social-Shopping-Communitys ablaufen. Sie unterstreichen die Rolle von Social-Media-Likes bei der Reichweite, die ein bestimmter Content Creator erreichen könnte, und berücksichtigt auch das Instrument der Popularität. Likes, die einst lediglich als Zeichen der Zustimmung wahrgenommen wurden, erweisen sich heute als Elemente, die den Erfolg eines Content-Erstellers beeinflussen können.



Umgekehrt gewinnen Vermarkter und Community-Mitglieder strategische Erkenntnisse für die Zusammenarbeit und die Auswahl von Followern. Künftige Arbeiten könnten andere Bereiche außerhalb der Online-Social-Shopping-Community in China untersuchen und möglicherweise nach allgemeineren Schlussfolgerungen zu Einfluss und Reichweite suchen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Studie #Influencer







Auch interessant!

Reaktionen durch Zeitlupen

Kurze Sequenzen in Zeitlupe in sozialen Medien erhöhen die Anzahl der Likes und Aufrufe dieser Videos. Da...



Werbung für Orte ohne Menschen

Wer für besondere Reiseziele oder Veranstaltungsorte werben will, sollte in den sozialen Medien keine Fot...



Schönheitsideale junger Frauen

TikTok- und Instagram-Videos, die schier unerreichbare Standards des körperlichen Erscheinungsbilds zeige...



Ernährung und Social Media

Soziale Medien und darüber verbreitete Infos zu Gesundheit, Sport und Ernährung sind laut einer Studie vo...



Studie: Finfluencer

Sie gelten als die neuen Geldflüsterer am Kapitalmarkt: Finanz-Influencer erreichen auf Instagram und Co...