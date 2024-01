Web-Technik 03.01.2024



EU kündigt neue Cookie-Regeln an

Justiz-Kommissar Didier Reynders hat in der 'Welt' beschrieben, wie die EU die nervigen Cookie-Banner loswerden möchte. Alte Fehler der Regulierung sollen nun endlich angegangen werden.

Datenschutz ist wichtig, das ist auch der EU klar und hat sich hier in eine Vorreiterrolle gebracht. Dabei hat sich das Regularium aber auch komplett in eine Sackgasse bewegt, die statt Benutzern die Entscheidungen zu überlassen diese in Entscheidungszwang gebracht, wo die Nutzung des Internets nur noch lästig ist. Das unachtsame wegklicken (oder gleich blocken) der Cookie-Banner auf allen Websites ist heute Standard, die informierte Einwilligung nicht. Das war zwar schon zur Einführung dieser Sanktionen gegen die Web-User offensichtlich, nicht jedoch für die Gesetzgeber.



Nach vielen Jahren, in denen die Europäer im Web geärgert wurden, egal auf welcher Seite der Webserver sie saßen, versucht sich die EU endlich in einer Neuregelung. In einem Interview hat Didier Reynders erklärt, dass man eine Selbstverpflichtung anstelle der Cookie-Banner anstrebt. Das klingt nach dem alten 'Do not track'-Standard, der ursprünglich eine wählbare Einstellung im Browser definiert hat, den Websites auslesen und berücksichtigen konnten. Dieser Standard wurde sowohl von Browsern torpetiert, die ohne Benutzereinstellung die Voreinstellung auf 'alles ablehnen' stellten, als auch durch die EU-Regelungen, die eine solche Einstellung nicht als 'informierte Zustimmung' werten konnten - die müsse bei jeder Website erneut stattfinden. Und das ist in der Konsequenz der heutige Cookie-Banner.



Wie die Neuregelung aussehen könnte, ist noch offen. Gut wäre, wenn ein Standard für die Auffindbarkeit der Datenschutzerklärung gefunden wird (und diese vielleicht sogar einfacher und verständlicher werden kann). Ein Button in der Adresszeile analog dem Schlüssel-Symbol für SSL-Zertifikate wäre da wohl das Optimum. Gleichzeitig müsste man auch unerwünschte Techniken generell verbieten, etwa Third-Party-Tracking-Cookies, die ohnehin in den Browsern nicht mehr ankommen - das würde gleiche Rahmenbedingungen für alle schaffen und Auswüchse per Gesetz verhindern. Im Gegenzug müssten aber erwünschte Techniken ohne Einwilligung möglich werden, sowohl technisch als auch vom User verpflichtend: Etwa Session-Cookies der Website selbst, die als HTTP-Erweiterung Logins über mehrere Abrufe hinweg speichern.



Bei all den Irrwegen, die die EU-Gesetze im Internet bisher genommen haben, darf eine solche Regelung allerdings bezweifelt werden. So gut die EU in anderen Themenbereichen agiert, im Internet ist der Lauf an fehlgeleiteten Regeln schon bemerkenswert. Aber vielleicht gelingt bei dem brennenden Thema Cookie-Banner 2024 der Durchbruch, auf den alle nun schon gefühlt ewig warten.

