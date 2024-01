WebWizard Social Web

Aktuell 03.01.2024

KI und Social Ob für Chats, Content-Produktion oder Datenanalysen - Künstliche Intelligenz (KI) hat 2023 eindrucksvoll gezeigt, welches enorme Potenzial in dieser neuen Technologie steckt. Tools wie ChatGPT, die kostenlos angeboten werden und so gut wie jede Frage beantworten können, haben einen weltweiten Hype ausgelöst, der 2023 nicht nur die Medienbranche erfasste. Die zunehmende Nutzung von KI-Systemen bringt aber auch neue Probleme und Risiken mit sich, was kritische Stimmen und damit auch den Ruf nach strengen Regulierungen lauter werden ließ.



Nicht verbieten, aber umfangreich regulieren - so könnte man wohl das Grundprinzip zusammenfassen, mit dem die EU sich auf politischer Ebene mit dem Thema KI und all seinen unterschiedlichen Facetten auseinandersetzt. Schon im April einigten sich die Abgeordneten des EU-Parlaments auf eine gemeinsame Linie, die die Nutzung dieser Technologie in geordnete Schranken verweisen soll. In ihrem Entwurf eines sogenannten 'Artificial Intelligence Act' schlagen sie vor, KI-Systeme nach ihrem jeweiligen Risikoniveau einzustufen und fordern deren Entwickler dazu auf, für maximale Transparenz zu sorgen.



Die Hersteller sollen beispielsweise offenlegen, wie genau ihre KI funktioniert und ob bei deren Entwicklung urheberrechtlich geschütztes Material verwendet worden ist. Gerade dieser letztgenannte Aspekt hat nämlich in den Reihen von Kreativschaffenden bereits heftige Proteste ausgelöst. Diese sehen durch die Verbreitung von KI ihre ohnehin oft schon eher prekäre finanzielle Situation bedroht. In den USA haben deshalb zahlreiche Künstler eine Klage gegen die Entwickler von Stability AI und Midjourney eingebracht. Der Vorwurf: Ihre Tools verletzen die Rechte von 'Millionen von Künstlern', indem sie ohne deren Genehmigung ihre Werke verwenden.



Auch große Player im Medienzirkus wie das Major-Label Universal Music oder der Streaming-Riese Spotify haben diese Problematik erkannt und sich der Kritik der Kreativen angeschlossen. Im April riefen sie auch die Entwickler von KI-Programmen mit Nachdruck dazu auf, kein lizenzpflichtiges Material für das Training ihrer KI zu verwenden. Universal, das allein knapp ein Drittel der gesamten Werke der Musikindustrie kontrolliert, gab zudem an, bereits eine 'beträchtliche Zahl' an Klagen in Zusammenhang mit dem Einsatz von KI eingebracht zu haben, um geltende Urheberrechtsgesetze durchzusetzen.



In Anbetracht der rasanten Verbreitung von KI-Systemen in verschiedensten Anwendungsbereichen verwundert es nicht, dass ein Großteil der Menschen noch wenig Ahnung davon hat, was hier eigentlich passiert und welche Konsequenzen das unter Umständen haben kann. Laut einer Umfrage des JFF - Institut für Medienpädagogik weiß etwa noch nicht einmal jeder zweite Deutsche, welche Geräte mit KI arbeiten. Gerade um die Chancen und Risiken in diesem Bereich besser abzuschätzen, brauche es aber eine 'differenzierte Auseinandersetzung' und spezielle Medienkompetenzen, so Studienleiter Niels Brüggen.



Trotz des fehlenden Hintergrundwissens scheint die Mehrheit der Konsumenten generativen KI-Tools zu vertrauen und potenzielle Gefahren sowie Missbrauch außen vor zu lassen, wie ein Bericht des Capgemini Research Institute im Mai feststellte. Dieser basierte immerhin auf einer Befragung von 10.000 Verbrauchern aus 13 Ländern. Da im Laufe des Jahres aber auch zunehmend Meldungen auftauchten, die konkrete Risiken und Missbrauchsfälle in Zusammenhang mit KI aufdeckten - zum Beispiel gab sie gefährliche Tipps für Krebstherapien oder wurde von Pädophilen genutzt, um Unmengen an kinderpornografischem Bildmaterial herzustellen - bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Einstellung auf Nutzerseite verändern wird.



Viele Debatten um Potenziale und Risiken gab es auch im Bereich der sozialen Online-Medien. Immerhin sind fast fünf Mrd. Menschen, also etwas mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung, auf derartigen Portalen aktiv, wie Kepios Ende Juli berichtete. Alleine TikTok und Facebook haben 1,4 beziehungsweise 2,96 Mrd. registrierte User. Auch in Deutschland halten sich laut 'Social-Media-Atlas 2023' immer mehr Menschen im Social Web auf, wobei der Durchschnittsbürger 20,8 Stunden pro Woche solche Plattformen nutzt. Teens zwischen 16 und 19 Jahren surfen sogar im Schnitt 32 Stunden wöchentlich auf YouTube und Co.



Diese Entwicklung hat natürlich ihre Schattenseiten. So erhalten Teens an einem typischen Tag rund 240 Benachrichtigungen auf ihrem Smartphone, die meisten davon via Social-Media-Apps. Ein Viertel dieser Nachrichten kommt während der Zeit in der Schule und weitere fünf Prozent in der Nacht, stellte eine Studie im Oktober fest. Das kann sich nicht nur auf die Schulnoten, sondern auch auf die psychische Gesundheit der Betreffenden negativ auswirken. Der Arzt und Leiter des öffentlichen US-Gesundheitsdienstes, Vivek Murthy, forderte deshalb dringend strengere Richtlinien für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche. Es gebe eine wachsende Zahl von Forschungsergebnissen, die belegen, dass die Plattformen ein 'tiefgreifendes Risiko' für junge Menschen darstellen könnten.



Diese Forschungsergebnisse spiegelten sich auch in zahlreichen negativen Schlagzeilen der letzten Monate wider. In einer Studie konnten Forscher etwa nachweisen, dass sich das Gehirn von Kindern, die soziale Medien intensiv nutzen, anders entwickelt als das von Altersgenossen, die sparsamer damit umgehen. Eine weitere will einen negativen Einfluss der Online-Portale auf die Lesefähigkeiten von Heranwachsenden gefunden haben und wieder eine andere postuliert sogar, dass Teens eher zu Binge-Trinkern werden, wenn sie nur 30 Minuten pro Tag in sozialen Netzwerken verbringen. Zudem stimmt bedenklich, dass diese Online-Medien junge Frauen zu Schönheitsoperationen verführen und den Extremismus verstärken.



Ein Beispiel dafür, dass es 2023 auch abseits der ganzen Aufregung um KI und soziale Medien Interessantes zu berichten hab, ist die Entwicklung am heiß umkämpften Streaming-Markt. Dieser befindet sich zwar in einigen Ländern weiterhin im Aufwärtstrend, zeigt aber in anderen schon Anzeichen für ein Abflauen des User-Interesses. In Australien hat Netflix etwa erstmals seit 2015 Kunden verloren, wie die neueste jährliche Branchen-Umfrage ergab. Experten halten dies für ein Zeichen, dass das Streaming-Wachstum ins Stocken gerät und sich die Plattformen angesichts wachsenden Drucks auf die Lebenshaltungskosten einer Obergrenze nähern.



Genau das bestätigte eine Umfrage in den USA, der zufolge rund 38 Prozent der US-Bürger die Anzahl ihrer Streaming-Dienste entweder kündigen oder einschränken wollen, um dadurch Geld zu sparen. Als Beweggründe hierfür nannten sie die anhaltend hohe Inflation, die steigenden Preise bei den Streaming-Abos sowie das harte Durchgreifen von Netflix beim Teilen von Abos. Auch die explosionsartige Zunahme der Streaming-Inhalte selbst wirkt sich negativ auf deren Nutzung aus: den Verbrauchern fällt es zunehmend schwer, sich zu entscheiden, was sie sich ansehen möchten. Den Marktforschern von Nielsen zufolge wird jeder fünfte Suchende nicht fündig und wendet sich daraufhin einer anderen Beschäftigung zu.



Mit rasantem Tempo beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) immer mehr technologische Prozesse und Entwicklungen. Dies zeigt sich an zahlreichen Innovationen, die 2023 für Furore sorgten. Auch die Fähigkeiten von Robotern nehmen zu, was sich in vielfältigen neuen Anwendungen widerspiegelt. Zugleich weisen neuartige Batterie- und Solartechnologien den Weg in eine nachhaltigere Energie-Zukunft. Auch in anderen Forschungsbereichen haben Praxistests zu wertvollen CO2-Einsparungen geführt. Hinzu kommen neue Gadgets und waghalsige Projekte wie ein Unterwasserzug durch den Ozean.



Das Spektrum von KI-Anwendungen 2023 reicht erstaunlich weit: Ob als wichtige Helferin auf dem Weg zu leistungsfähigeren Perowskit-Solarzellen, als Geräusche ausblendender KI-Kopfhörer oder im KI-Piloten-Einsatz als 'Air Guardian', der die Sicherheit beim Fliegen erhöht - Vielseitigkeit ist Trumpf.



Möglich sind dank KI seit diesem Jahr auch Tsunami-Warnungen per Schallwellen sowie umweltfreundlicherer Holzbau mit 'AI Timber'. Bei tragbaren elektronischen Geräten ermöglicht ein neuer Hightech-Chip 2.0 eine neue Turbo-KI. Eine wachsende Rolle in der Texterstellung spielte 2023 ChatGPT - mitunter jedoch auch fehleranfällig.



Einen wichtigen Beitrag leistete ChatGPT bei der Entwicklung eines Tomatenpflückroboters. Überhaupt lagen neue, nützliche Roboter im Trend, sei es zum Auflösen von Stimmen-Wirrwarr, Einfangen von Mikroplastik oder als Super-Anpacker. Andere übten sich erfolgreich als Sandschwimmer oder können sich im flexiblen Kleinformat weiter schrumpfen und ausdehnen.



Mit Solarbetrieb und ohne eigene Energiequelle rollt hingegen der Mini-Roboter 'MilliMobile'. Im US-Bundesstaat Arizona arbeiten Forscher an einer Photovoltaikanlage über einem Bewässerungskanal. Geht es nach schwedischen Forschern, soll künftig Solarstrom aus Lignin fließen. Billigere Brennstoffzellen dank Hühnerfedern können in Zukunft effektiver Wasserstoff in Strom und Wärme umwandeln.



Eine neuartige Zink-Wasserstoff-Batterie wiederum könnte künftig als effektiver Stromspeicher dienen. Finnische Wissenschaftler nutzen Lignin für Lithium-Ionen-Batterien. Auch Plastikmüll wird zur Batterie-Komponente. Und Forscher aus Singapur haben eine ultradünne Batterie in Kontaktlinsen integriert, die kabellos mit Strom versorgt wird.



Ebenfalls auf den Weg gebracht wurde ein 'grüner' Zement, der ohne CO2-Emissionen erzeugt wird. Ein neuer 'Super-Kat' macht giftiges Kohlenstoffmonoxid bei Verbrennungsmotoren bei Raumtemperatur unschädlich. Ein weiterer Beitrag für bessere Luft ist ein neues Umweltlabor an Bord einer Drohne.



Auch bei Gadgets hat sich 2023 einiges getan: Ein neues UV-Handgerät wird zur Drogen-Spürnase, ein anderes Gerät entzieht Trockenluft ihr Trinkwasser. Per 3D-gedrucktem Zusatzgerät kann das Handy als Blutdruckmesser dienen. Ein neues Langzeit-Ultraschallgerät auf der Haut erfasst alle wichtigen Herz-Kreislauf-Daten.



Für Aufsehen hat der geplante Unterwasserzug von Mumbai in die Vereinigten Arabischen Emirate gesorgt, der mit bis zu 1.000 km/h in Röhren durch den Indischen Ozean brettern soll. Ungewöhnlich ist auch der Bau einer neuen Maschine zum Drucken von Zellen im All, die der Gesundheit von Astronauten dienen sollen. In Großbritannien hat ein 'sprechendes' autonomes Auto für Erstaunen gesorgt.



Chinesische Forscher entwickelten zudem einen Ohrstöpsel, der Gedanken lesen kann, womit sich etwa ein Rollstuhl steuern lässt. Blinden soll ein intelligenter Gehstock das Leben erleichtern: Dank Kamera und Software findet er freie Plätze im Lokal und sogar gezielt gewünschte Produkte im Supermarkt. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Rückblick #2023 #KI #AI #Social Media





