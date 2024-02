Technologien 31.01.2024

Teams in 3D

Microsofts VR-Chatroom für 3D-Avatare, das bereits 2021 angekündigte 'Mesh', ist ab sofort in Teams verfügbar.

Mit der Integration können insbesondere Geschäftskunden ihre Teams-Meetings über 3D-Avatare im futuristischen 3D-Ambiente stattfinden lassen - eine Alternative also zu herkömmlichen Video-Calls.



Laut Microsoft-Teams-Vizepräsidentin Nicole Herskowitz soll die Mesh-Integration 'tiefe zwischenmenschliche Beziehungen' fördern. Ziel sei es, 'authentische Verbindungen' über 3D-Umgebungen trotz Home-Office für Mitarbeiter zu ermöglichen. Beispielgebend für die erfolgreiche Nutzung dieses Features in Unternehmen führt Microsoft seinen Kunden Accenture an.



Das neue Teams-Feature basiert zumindest zum Teil auch auf der Arbeit von Altspace VR, schreibt 'golem.de'. Microsoft hatte den Virtual-Reality-Chatroom 2017 übernommen und das Produkt im vergangenen Jahr eingestellt, um sich eigenen Angaben nach stärker auf Mesh zu fokussieren.

pte/red

