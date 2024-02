Zahlen & Daten 14.02.2024

Finfluencer-Boom

Der Finfluencer-Boom korreliert mit dem Wachstum der Aktionärszahlen in der jungen Generation. Viele große Player habe ihre Anhängerschaft verdoppelt.

Zu dem Schluss kommt die Studie 'Finfluencer auf Instagram - neu vermessen' der HHL Leipzig Graduate School of Management in Zusammenarbeit mit der Beratungsagentur Paradots, basierend auf dem 'Finfluencer Market Overview' der Fachhochschule St. Pölten.



Die Experten haben 357 aktive deutschsprachige Finfluencer auf Instagram mit über zehn Mio. Followern identifiziert. Gut jeder zweite Finfluencer ist seit dort 2020 aktiv. Die Hauptthemen sind Analysen zu Einzelaktien (25 Prozent), Finanzen (elf Prozent), Vermögensaufbau und Altersversorge (zehn Prozent), Finanzbildung (zehn Prozent) sowie Dividendentitel (acht Prozent).



64 Prozent der untersuchten Profile sind Nano- oder Micro-Influencer mit weniger als 10.000 Followern. Das verbleibende Drittel der Accounts hat eine Präsenz auf Instagram etabliert und erreicht regelmäßig zwischen 10.000 und 100.000 Followern. Die zehn größten Accounts deutschlandweit erreichen der Studie zufolge mit ihren Finanzinhalten jeweils über 200.000 Follower, ein kleiner Kreis von 24 Finfluencern über 100.000 Follower.



Die drei größten Profile heißen '@immo.tommy' (über 750.000 Follower), '@professorfinanzen' (über 550.000 Follower) und '@bodoschaefer' (über 400.000 Follower). Mit der Gefolgschaft der großen Sport-, Lifestyle- und Fashion-Influencer können Finanz-Influencer damit zwar nicht mithalten, dennoch ist das Interesse der jungen Generation an Finanzinhalten auf Social Media in den letzten Jahren stark angewachsen, heißt es.

