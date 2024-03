Zahlen & Daten 28.02.2024

Schlechte Ernährung mit Social Media Soziale Medien sind als Berater in Ernährungsfragen relativ ungeeignet. Laut Forschern des Institute for Physical Activity and Nutrition der Deakin University sind etwa die Hälfte der Ratschläge von Influencern zumindest ungenau. Viele könnten sogar zu ungesunder Ernährung führen. Emily Denniss und ihr Team haben fast 700 Instagram-Posts von Influencern und Markenartikeln mit mehr als 100.000 Followern analysiert und herausgefunden, dass 45 Prozent ungenaue Ernährungsinfos enthielten.



Der im 'International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity' publizierten Studie nach waren neun von zehn Posts von geringer Qualität, wenn Faktoren wie die berufliche Qualifikation des Autors, die Evidenzbasis der Infos, Werbung und kommerzielle Interessen berücksichtigt wurden.



Die ungenauesten und qualitativ schlechtesten Infos lieferten laut Studie Unternehmen, die Nahrungsergänzungsmittel anbieten, sowie Abonnementdienste für Online-Programme und Ernährungspläne. Die genauesten und hochwertigsten Informationen stellten dagegen Ernährungswissenschaftler und Diätassistenten bereit.



'Was wir essen, hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheit, und viele Menschen nutzen Instagram und andere Social-Media-Plattformen, um sich über Ernährung und Essenszubereitung zu informieren. Unsere Erkenntnisse können den Menschen helfen, zweimal nachzudenken, bevor sie Entscheidungen auf der Basis von Infos treffen, die sie auf Instagram gefunden haben. Sie sollten sich besser an Ernährungsberater wenden, statt Influencern oder anderer Werbung zu vertrauen', so Denniss.



Zu den schlechtesten Ratschlägen gehören Posts, die Eltern weismachten, Leber sei ein geeignetes Nahrungsmittel für Babys, denn das könne dazu führen, dass die Kinder toxische Mengen an Vitamin A zu sich nehmen. Auch gabe es Beiträge, in denen behauptet wurde, Nahrungsergänzungsmittel könnten die Immunität stärken. Nahrungsergänzungsmittel seien stattdessen eine teure Alternative zu einer gesunden Ernährung.



Zu den guten Ratschlägen gehören die Hervorhebung der Vorteile des Verzehrs von mehr pflanzlichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen sowie deren Bedeutung für die Darmgesundheit und die allgemeine Gesundheit. Dies stehe im Einklang mit den australischen Ernährungsrichtlinien und aktuellen Forschungsergebnissen. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Ernährung #Studie #Social Media #Influencer





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Ernährung und Social Media

Soziale Medien und darüber verbreitete Infos zu Gesundheit, Sport und Ernährung sind laut einer Studie vo...



Influence durch Influencer

Jeder zweite Social-Media-Nutzer folgt Influencern. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 81 Proz...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: