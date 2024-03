Facebook 05.03.2024

Facebook, Instagram und Threads sind down

Ausfall weltweit: Die Meta-Plattformen wie Facebook und Instagram sind nicht erreichbar.

Ruft man die Website auf, wird man zu einem Login weitergeleitet. Dort wird das Passwort als falsch gemeldet oder man kommt direkt nach einem Login wieder auf die Login-Maske. Ein Zugriff auf die Plattformen ist so kaum möglich, auch die Apps erlauben derzeit keine Nutzung. Nur bei Whatsapp, das auch zu Meta gehört, ist ein Login erfolgreich.



Ausfall Instagram - Zeitdiagramm



Um etwa 16 Uhr sind erste Probleme aufgefallen und die Ausfälle dauern weiterhin an. Verschwörungstheoretiker führen an, dass direkt nach einem Posting von Taylor Swift, die zum Gang zur Vorwahl aufruft, der Ausfall los ging - Swift ist bekanntlich gegen Donald Trump.



Die Konzernsprecher von Meta melden auf anderen Plattformen, dass sie sich des weltweiten Ausfalls bewusst sind und daran arbeiten. Mehr ist über die Ursachen des Ausfalls derzeit nicht bekannt.



Update 18:02: Ein Login in Facebook ist wieder möglich, die Systeme 'fühlen' sich dabei aber deutlich langsamer als sonst an. Die Techniker dürften aber die richtigen Hebel für einen Neustart der Plattform gefunden zu haben. Auch Instagram scheint wieder so zu funktionieren, wie es sollte.

