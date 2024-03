Content 13.03.2024

Gesunde Infografiken Intelligent gestaltete Infografiken sind zur Aufklärung von Menschen überaus nützlich, zeigt eine Studie der Iowa State University unter der Leitung von Stephanie Clark. Die Forscherin platzierte die Grafiken in Printmedien, im Fernsehen und, als Zugeständnis an moderne Zeiten, in den sozialen Medien. Ziel war es, Verbraucher zu animieren, mehr Milchprodukte wie Käse, Eiscreme und Joghurt, aber auch Milch zum Trinken und Kochen zu kaufen.



'Wir hatten uns vorgenommen, diejenigen, die nur unzureichend Milchprodukte konsumieren, über verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Ernährung mit Milchprodukten aufzuklären und zu testen, ob sie die Informationen verinnerlichen und ob die Erweiterung ihres Wissens sie zum Kauf und Konsum von Milchprodukten motiviert', erklärt Clark.



Sie entwickelte vier Infografiken, um die 195 Teilnehmer an ihrer Studie über Lebensmittelkennzeichnungen und Milchprodukte aufzuklären: Nährwerttafeln, Laktoseunverträglichkeit sowie Inhaltsstoffe wie neun essenzielle Nährstoffe sowie Prä- und Probiotika. Die Teilnehmer hatten keine Lebensmittelallergien und konsumierten weit weniger Milchprodukte als es die Ernährungsrichtlinien für Amerikaner vorsehen.



'Die Probanden kauften nach dem Studium der Infografiken 4,4 Portionen Milchprodukte pro Woche, was einem Anstieg von 26 Prozent entspricht. Der durchschnittliche Verbrauch spezieller Milchprodukte nahm ebenfalls zu, und zwar um 23 Prozent bei Käse, 20 Prozent bei Speiseeis, 26 Prozent bei Joghurt und erstaunlicherweise um 53 Prozent bei Milch', ergänzt Clark.



Trotz dieser positiven Ergebnisse weist die Expertin darauf darauf hin, dass die Teilnehmer die empfohlenen Mengen an Milchprodukten nicht erreichten. Weitere Forschung sei nötig, um die langfristigen Auswirkungen der Aufklärung über den Milchkonsum in der Ernährung zu verstehen und herauszufinden, ob Verbesserungen des Lehrmaterials die Wirkung verstärken. Die Studie zeige aber, dass sorgfältig konzipierte Aufklärungsbotschaften über die Vorteile und ernährungsphysiologischen Eigenschaften von Milchprodukten das Verbraucherverhalten positiv beeinflussen können. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Grafik #Illustration #Design





