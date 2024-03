Aktuelles 20.03.2024

2,5 Stunden am Smartphone täglich

Die 16- bis 29-Jährigen beziffern ihre tägliche Smartphone-Zeit im Schnitt auf 182 Minuten, 158 Minuten sind es bei den 30- bis 49-Jährigen.

Das Smartphone wird laut einer neuen Umfrage des Digitalverbands BITKOM unter 1.007 Personen in Deutschland ab 16 Jahren täglich rund 150 Minuten genutzt. Die 50- bis 64-Jährigen verbringen 148 Minuten pro Tag mit ihrem Smartphone und die über 65-Jährigen immerhin 96 Minuten.



'Smartphones sind für viele Menschen ein unverzichtbarer Begleiter. Ob Information, Unterhaltung oder für den Kontakt zu Freunden und Familie: Smartphones helfen uns, mit der Welt vernetzt zu bleiben und unterstützen uns in vielen Lebenslagen', kommentiert BITKOM-Experte Sebastian Klöß die Ergebnisse der Umfrage.



Telefonieren ist immer mehr Nebensache. Im Schnitt 29 Minuten pro Tag wird das Gerät für Sprachanrufe genutzt. Die Jüngeren zwischen 16- und 29 Jahren telefonieren durchschnittlich 36 Minuten pro Tag per Smartphone, die 30- bis 49-Jährigen 31 Minuten, die 50- bis 64-Jährigen 27 Minuten und die Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren rund 17 Minuten.



Etwas mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Nutzer eines Smartphones hat in der neuen BITKOM-Umfrage angegeben, ohne das Gerät bereits viele Freunde längst aus den Augen verloren zu haben. 83 Prozent können sich ein Leben ohne schon gar nicht mehr vorstellen.

