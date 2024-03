Web-Technik 27.03.2024

Cookie-Banner nerven nur noch

Gut drei von vier Internetnutzern sind von Cookie-Bannern und Tracking-Einstellungen zunehmend genervt. Zwei Drittel sagen laut einer neuen Erhebung des Digitalverbands BITKOM sogar, sie möchten sich damit nicht beschäftigen.

Laut der Umfrage nutzt zugleich rund die Hälfte manche Angebote nicht, weil sie zu viele Cookies verwenden, 58 Prozent löschen regelmäßig die Cookies in ihrem Browser. Einem Drittel sind die Cookie- beziehungsweise Tracking-Einstellungen wichtig, allerdings erklärt ebenfalls rund ein Drittel, die Einstellungen nicht zu verstehen.



'Die gesetzlichen Vorgaben zwingen die Anbieter zu Hinweisen und Einstellmöglichkeiten, die offenbar so von der Mehrheit der Nutzer gar nicht gewünscht sind. Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sollten gemeinsam Lösungen entwickeln, damit die Menschen Webseiten schnell, einfach und komfortabel nach ihren Wünschen nutzen können', so Susanne Dehmel, Mitglied der BITKOM-Geschäftsleitung.



Aktuell stimmen 24 Prozent der User allen Cookie- beziehungsweise Tracking-Vorgaben zu, weil sie keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen. 21 Prozent stimmen grundsätzlich allen zu, weil sie die dadurch verfügbaren Funktionen nutzen möchten. Ein Fünftel lehnt alles ab. Und ein Drittel wählt gezielt aus, welche Cookies beziehungsweise welches Tracking sie gestatten.



Unter diesen Personen werden dabei vor allem sogenannte Funktionalitäts-Cookies zugelassen, die bestimmte Dienste des Online-Angebots ermöglichen, wie etwa Spracheinstellungen: Diesen stimmen 70 Prozent zu. 47 Prozent erlauben Cookies zur technischen Verbesserung des Produkts und zehn Prozent gestatten ausdrücklich Werbe-Cookies, damit personalisierte Werbung angezeigt werden kann.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Cookie #Tracking #Studie #Bitkom







Auch interessant!

EU kündigt neue Cookie-Regeln an

Justiz-Kommissar Didier Reynders hat in der 'Welt' beschrieben, wie die EU die nervigen Cookie-Banner los...



Minimale Datenschutzerklärung - Vorlage

Wer eine Website betreibt, die keine Daten verarbeitet, kommt mit einer Minimalvariante einer Datenschutz...



Cookieblock mit KI

Forscher der ETH Zürich haben eine neue Browser-​Erweiterung namens 'Cookieblock' zur besseren Kon...



DSGVO und IP-Adressen: Die Lösung wäre so einfach!

Ein großer Teil der Probleme, die rund um die Illegalität diverser US-Werkzeuge im Internet entstanden si...



Manipulierende Cookie-Banner?

Die Cookie-Banner vieler Webseiten manipulieren User mit psychologischen Tricks, damit diese der Verwendu...