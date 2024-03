Internet 30.03.2024



Kein Aprilscherz: Mobile- und Internettarife steigen

Für viele Konsumenten wird das Internet bzw. der Mobilfunk empfindlich teurer. Die Inflationsanpassung schlägt unbarmherzig zu.

Servicegebühren, 'Wertsicherungsanpassungen' - viele Mobilfunker und Provider erhöhen die Kosten empfindlich, wenn es die Verträge erlauben. Solche Indexanpassungen bei den Tarifen sind insbesondere dann heikel, wenn wie aktuell die Inflation hoch ist. 20 bis 30 Euro mehr im Jahr sind da durchaus drinnen und üblich.



Es gibt allerdings auch Anbieter, die ihre Preise nicht erhöhen. Spusu, Yesss, Hot oder Ge.org seien hier als Beispiele genannt.

