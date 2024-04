Computer 03.04.2024

Supercomputer in Modulen

Ein weltweit einzigartiger modularer Superrechner aus einem Quantenmodul und einem klassischen digitalen Modul: Dieses Kunststück wollen das Forschungszentrum Jülich und das Start-up eleQtron bewerkstelligen.

Wie pressetext vorab erfahren hat, entwickelt eleQtron für das Projekt einen Ionenfallen-Quantencomputer, dessen Qubits mithilfe einer revolutionären Mikrowellen-Steuerung rechnen, welche an der Universität Siegen erfunden wurde. Ermöglicht wird das Projekt durch die am Forschungszentrum entwickelte dynamische modulare Integrationstechnologie.



Anwendungsfelder des Systems werden Optimierungsaufgaben sein, in unterschiedlichen industriellen Bereichen wie Logistik, Verkehrsoptimierung und Verfahrenstechnik - aber auch in der Physik und Chemie, Biologie und Medizin sowie Materialforschung. Vielversprechende Einsatzfelder sind darüber hinaus auch maschinelles Lernen und Training von Modellen der Künstlichen Intelligenz, heißt es.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Technologie #Rechenzentrum #Supercomputer







Auch interessant!

Superrechner versus Wetter

Ein neuer Supercomputer von Forschern der Japan Meteorological Agency (JMA), Fujitsu und des Forschungsin...



Japans Wetterrechner

Ein neuer Supercomputer von Forschern der Japan Meteorological Agency (JMA), Fujitsu und des Forschungsin...



Netzwerk mit 46 TBit/s

Mit einer Übertragungsrate von schier unvorstellbaren 46 Terabits pro Sekunde ist die neueste Generation ...



TU unter Top 500

Die Technische Universität Wien (TU Wien) hat mit dem 'VSC-5' einen neuen Supercomputer mit einer Rechen...



KI aus der Grafikkarte

Forscher der University of Sussex verwandeln herkömmliche Desktop-PCs in Supercomputer, die das Gehirn v...



Rechenleistung für Wien

Die Universitäten für Bodenkultur und Technik in Wien sowie die Uni Wien haben in einer Kooperation einen...