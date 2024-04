Content 25.04.2024



Speechelo mit mehr KI-Stimmen

Text to Voice bei Speechelo war schon bisher eine gute Möglichkeit, den Computer sprechen zu lassen. Mit mehr von den 'besseren' Stimmen in vielen Sprachen ist das nun noch stärker.

So war die Trennung in klassische computergenerierte Stimmen und jene, die mit KI besonders echt gewirkt haben, insbesondere in internationalen Sprachen problematisch. Englisch oder spanisch fand man viel Auswahl, in deutsch war aber nur eine Stimme per KI optimiert - wer ein anderes Geschlecht gebraucht hat oder gar einen Dialekt wie österreichische Stimmen musste auf die alte Technik zurückgreifen.



Speechelo Text to Speech



Mit den aktuellen Updates hat Speechelo aber deutlich ausgebaut, selbst für 'Österreichisch' finden sich mehrere KI-Stimmen zur Auswahl, insbesondere eben auch beide Geschlechter. Text to Speech ist damit einen Schritt weiter für alle Anwendungen, wo man keinen menschlichen Sprecher für das Audio zB. in Videos einsetzen kann.

