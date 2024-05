Aktuell 06.05.2024

Sat-Ernte

Bauern können dank eines Satelliten-Verfahrens von Forschern der Cornell University künftig erkennen, wie die Ernteaussichten sind.

Gibt es Probleme, die die Pflanzen gefährden, erfahren sie es so früh wie möglich, um zu reagieren. Davon können alle profitieren, vor allem aber Landwirte in der Dritten Welt, die in der Regel keine Daten zur Verfügung haben, die darüber Auskunft geben. Jene in Industriestaaten haben bereits Möglichkeiten, ihre Ernteaussichten zu beurteilen, die allerdings für ärmere Länder nicht bezahlbar sind.



Das neue Verfahren basiert auf leicht zugänglichen Satellitenbildern. Zur Beurteilung dient die solarinduzierte Chlorophyllfluoreszenz. Sonnenlicht, das auf Pflanzen fällt, wird von diesen umgewandelt und in einer - spezifisch für jede Art - anderen Frequenz wieder emittiert. Dieses Licht ist auf Satellitenfotos zu sehen. Diese werden mit einer Bildverarbeitung-Software ausgewertet, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) beruht.



Mittels Mais-Musterfeldern in den USA und Weizen in Indien haben die Wissenschaftler einen Ansatz gefunden, der im Prinzip für jede Kulturpflanze funktionieren sollte. Der Ernteertrag hängt von der Photosynthese ab', so Forschungsleiterin Ying Sun. 'Ich kann mir vorstellen, dass dieses Prognosemodell bei der Vorhersage von Armut auf Dorfebene in ländlichen Gebieten, in denen ein Großteil der Wirtschaft von der Landwirtschaft abhängt, hilfreich sein könnte', sagt Kollege Chris Barrett.



Sun arbeitet jetzt daran, das Instrument so weit zu verfeinern, dass es sich in Echtzeit einsetzen lässt, um Landwirten die Möglichkeit zu geben, Bodenverbesserungs- und Bewässerungsstrategien anzupassen, um die Gesundheit der Nutzpflanzen zu verbessern.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Forschung #Weltraum #Bauern #Ernte







Auch interessant!

Luft in Europa wird immer besser

Zwischen 2003 und 2019 ist die Luftverschmutzung in fast ganz Europa zurückgegangen. Das zeigt eine Unter...



Verkehrsplanung per Kameraüberwachung

Zusätzlich zu Kameras in Bussen, die die Innenräume überwachen, lässt sich nebenbei das Verkehrsgeschehen...



Bessere Ernte durch KI

Die panafrikanische Forschungsorganisation AKADEMIYA2063 hat ein Tool entwickelt, das mittels Künstlicher...