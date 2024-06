Aktuell 19.06.2024

KI in HR

HR-Technologien auf KI-Basis sind für Personalchefs nicht immer von Vorteil, wenn es um Neueinstellungen geht.

Zwar helfen die Tools dabei, passende Mitarbeiter einzustellen, die Personalverwaltung und Gehaltsabrechnung zu vereinfachen sowie kostspielige Redundanzen zu vermeiden und Daten zu synchronisieren - doch laut einer Gartner-Umfrage ziehen aktuell nur 24 Prozent der Unternehmen den maximalen Nutzen aus diesen Technologien.



Nur 35 Prozent sind laut der Umfrage zuversichtlich, dass ihr derzeitiger Ansatz in Bezug auf die HR-Technologie dazu beiträgt, die Geschäftsziele zu erreichen. Zwei von drei glauben andererseits, dass die Effektivität ihrer Funktion abnehmen wird, wenn sie keine Maßnahmen ergreifen, um den Umgang der Personalabteilung mit Technologie zu verbessern.



'HR-Führungskräfte sind zwar der Meinung, dass HR-Technologie wichtig und wirkungsvoll ist, aber sie kämpfen weiterhin darum, den größten Nutzen daraus zu ziehen', so Mark Whittle, Vice President of Advisory in der HR Practice von Gartner. 'Das Ziel ist nicht, den Wert der Technologie für die Personalabteilung allein zu maximieren, sondern den geschäftlichen Nutzen, den die Technologie für das gesamte Unternehmen bringen kann.'



'Strategischer Geschäftswert wird generiert, indem Menschen und Technologie zusammengebracht werden, und nicht, indem man den Mitarbeitern Zeit gibt, um strategische Arbeit alleine zu erledigen', so Piers Hudson, Senior Director im Bereich HR bei Gartner. Die Erweiterung des Technologieansatzes der Personalabteilung könne den Geschäftswert der HR-Technologie um bis zu 54 Prozent steigern.



'Schlechte Erfahrungen mit der HR-Technologie führen zu geringem Vertrauen in die Fähigkeit der Personalabteilung, die technologische Transformation voranzutreiben. Fast die Hälfte der von uns befragten HR-Mitarbeiter gab an, dass der Einsatz von HR-Technologie dem Ruf der Personalabteilung im Unternehmen geschadet hat', erklärt Hudson. Um das zu verhindern, müssten HR-Führungskräfte klarmachen, wie die Technologie neue, hochwertige Arbeit unterstützt, anstatt aktuelle Aufgaben und Aktivitäten einzuschränken.

pte/red

